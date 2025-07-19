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مقترح أوكراني لجولة جديدة من محادثات السلام مع روسيا الأسبوع المقبل

10:00 م السبت 19 يوليو 2025

فولوديمير زيلينسكي

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وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، يوم السبت، أن كييف تقدمت بعرض لموسكو لإجراء جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، وذلك بعد تعثر المفاوضات في بداية يونيو الماضي.

وفي خطاب له، أفاد زيلينسكي أن سكرتير مجلس الأمن الأوكراني، رستم عمروف، قد اقترح على الجانب الروسي عقد الاجتماع الجديد الأسبوع المقبل، مؤكدًا على أهمية تعزيز زخم المفاوضات.

وأكد زيلينسكي: "يجب أن نواصل السعي نحو السلام الحقيقي والدائم"، مشددًا على استعداده للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين بشكل مباشر، قائلًا: "لا بد من لقاء على مستوى القيادة لضمان سلام دائم".

تجدر الإشارة إلى أن المحادثات التي جرت في مايو ويونيو الماضيين في إسطنبول بين موسكو وكييف لم تسفر عن تقدم ملموس في وقف إطلاق النار، حيث اقتصرت على الاتفاق على عمليات تبادل واسعة للأسرى وجثث العسكريين القتلى.

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فولوديمير زيلينسكي روسيا أوكرانيا
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