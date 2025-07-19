ترامب يطلب تعويضًا بـ10 مليارات دولار من صحيفة أمريكية.. فما السبب؟

وكالات

رفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعوى قضائية ضد صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية مطالبا بالحصول على تعويضات مالية بنحو 10 مليارات دولار.

وفي منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، نفى ترامب ما ذكرته الصحيفة عن رسمه بطاقة تهنئة بعيد ميلاد الملياردير الأمريكي الراحل جيفري إبستين المُدان بجرائم جنسية عام 2003، تتضمن رسما إيحائيا جنسيا تحمل توقيع ترامب، كاتبا: "أنا لا أرسم صورا".

لكن على الرغم من ذلك، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الرئيس الأمريكي أشار في كتابه الصادر عام 2008 بعنوان "ترامب لا يستسلم أبدا: كيف حوّلت أكبر التحديات التي واجهتها إلى نجاح"، إلى إسهاماته الفنية.

وفي متن الكتاب، قال ترامب: "يستغرق الأمر بضع دقائق فقط لرسم صورة مبنى أو مدينة مليئة بناطحات السحاب، ثم أقوم بتوقيعها باسمي، ذلك يسهم في جمع آلاف الدولارات لمساعدة المحتاجين في نيويورك".

وأوضحت الصحيفة، أن عددا من رسومات ترامب بيعت في مزادات خيرية، إذ يعود تاريخ بعضها إلى بدايات العقد الأول من القرن 21، خلال فترة عمله مطور عقاري في نيويورك.

من جانبه، رفض البيت الأبيض على لسان متحدثه ستيفن تشونج، الربط بين رسومات ترامب الخيرية والرسومات التي ذكرتها صحيفة "وول ستريت جورنال"، قائلا: "كما أوضح الرئيس ترامب، نشرت الصحيفة تقريرا كاذبا، إنه لا يرسم أشياء مثل التي وصفتها".

واتهم الرئيس الأمريكي، صحيفة "نيويورك تايمز" بالترويج لما وصفه بـ"مزاعم تشهيرية كاذبة"، قائلا: "إن مقارنتهم الزائفة (بين رسوماته الخيرية وبطاقة التهنئة المنسوبة إليه) تثبت عداءهم للشعب".