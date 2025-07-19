سانا: تشكيل لجنة طوارئ لتسريع إدخال المساعدات إلى السويداء

وكالات

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، بأنه تم تشكيل لجنة طوارئ تضم وزارات وهيئات حكومية مختلفة لتسريع إدخال المساعدات الإنسانية والطبية اللازمة وتوفير الخدمات الأساسية في السويداء.



وقالت "سانا"، إن قوات وزارة الداخلية والأمن بدأت الانتشار في محافظة السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار.



وأضافت الوكالة، أنه سيتم تفعيل مؤسسات الدولة وانتشار عناصر الأمن الداخلي في جميع أرجاء محافظة السويداء بشكل تدريجي ومنظم.



وبدأت قوى الأمن الداخلي السورية، اليوم السبت، بالانتشار في محافظة السويداء، في إطار مهمةٍ وطنية هدفها الأول حماية المدنيين ووقف الفوضى.



وكان الشيخ أحمد شيخ حمود من عشائر شمال سورية، أفاد بوقوع إطلاق نار من مسلحين يتبعون للشيخ حكمت الهجري بعد توقف مقاتلي العشائر عن القتال فجر اليوم إثر التوصل لاتفاق .



وينص الاتفاق، الذي توصلت إليه السلطات السورية مع مشايخ العقل وقادة الفصائل المحلية في السويداء، على "دخول مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية إلى المحافظة وحل جميع الفصائل".



وينص أيضًا على "تسليم السلاح الثقيل ودمج عناصر الفصائل في القوات التابعة لوزارتي الداخلية والدفاع".





