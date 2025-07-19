(د ب ا)



وجه فريق محققين خاص اليوم السبت، اتهامات إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون سوك يول، بإساءة استخدام السلطة بسبب فرضه الأحكام العرفية التي استمرت لفترةٍ وجيزة.

وتعد لائحة الاتهام هذه هى الثالثة التي يواجهها يون بعد التهم السابقة في يناير ومارس الماضيين، المتعلقة بإعلان الأحكام العرفية في 3 ديسمبر وتهم أخرى بإساءة استخدام السلطة،بحسب وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وفقًا للفريق الذي قاده المستشار الخاص تشو أون سوك، يواجه يون اتهاما بانتهاك حقوق أعضاء مجلس الوزراء خلال المداولات الخاصة بالأحكام العرفية، وصياغة إعلان الأحكام العرفية بأثر رجعي، وإصدار أمر بحذف سجلات من هواتف مشفرة، وجرائم أخرى.

وحاول الفريق استجواب يون عدة مرات منذ اعتقاله للمرة الثانية الأسبوع الماضي، لكنه فشل بسبب رفض يون المثول.

كانت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية قد صادقت في شهر أبريل الماضي على عزل يون، مؤيدة بذلك مشروع قانون مررته الجمعية الوطنية (البرلمان) بعزله على خلفية فرضه الأحكام العرفية.





