

هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، باتخاذ إجراءات قانونية ضد صحيفة وول ستريت جورنال، على خلفية تقرير نشرته الصحيفة يزعم أنه أرسل رسالة تهنئة بعيد الميلاد إلى رجل الأعمال الراحل والمُدان بجرائم جنسية جيفري إبستين.

وبحسب صحيفة ذا هيل، نفى ترمب صحة الرسالة التي قالت الصحيفة إنها كانت جزءًا من هدية عام 2003، مؤكدًا عبر منصة تروث سوشيال أن "الرسالة التي زُعِم أن الرئيس ترامب أرسلها إلى إبستين مزيفة".

وكتب ترامب: "سأرفع دعوى ضد وول ستريت جورنال، ونيوز كورب، وروبرت مردوخ قريبًا. يجب على الصحافة أن تتعلم قول الحقيقة، وألا تعتمد على مصادر ربما لا وجود لها أساسًا".

وأضاف ترمب في منشوره أنه "سبق أن كسب قضايا ضد جورج ستيفانوبولوس/ABC، و60 دقيقة/CBS، وغيرهم، ويتطلع إلى محاسبة صحيفة وول ستريت جورنال التي كانت عظيمة يومًا ما".

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الرسالة المزعومة، التي تظهر موقعة باسم ترمب، كُتبت داخل إطار لصورة امرأة عارية، وانتهت بعبارة: "الصداقة شيء رائع، عيد ميلاد سعيد - ولتكن كل الأيام أسرارًا جميلة".

ونقلت ذا هيل عن ترمب قوله تعليقًا على شكل الرسالة: "لم أرسم صورة في حياتي. لا أرسم نساءً، وهذه ليست لغتي أو كلماتي".

من جهته، دافع نائب الرئيس جيه. دي. فانس عن ترمب، وكتب عبر منصة إكس أن القصة "محض هراء"، مضيفًا: "هل يعقل أن هذه الرسالة لم تُعرض علينا قبل نشرها؟ هل يصدق أحد فعلًا أن هذه الكلمات تعكس أسلوب دونالد ترمب؟".

وكانت الصحيفة قد أشارت أيضًا إلى أن آلان ديرشوفيتز وليزلي واكسنر وجّها رسائل مشابهة لإبستين.