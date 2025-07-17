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جيش الاحتلال: مستعدون للانتشار في حدود جديدة من أجل المفاوضات

07:52 م الخميس 17 يوليه 2025

إيفي ديفرين

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وكالات

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي إيفي ديفرين، الخميس، إن الجيش على استعداد لبذل مرونة أكثر وانتشار في حدود جديدة من أجل المفاوضات.

وذكرت هيئة البث العبرية نقلا عن مسؤولين، قولهم إن المجلس الوزاري بهيئته المصغرة سيجتمع اليوم لبحث آخر تطورات محادثات الصفقة.

وأضافت هيئة البث، أن إسرائيل قدمت للوسطاء اليوم خرائط محدثة تظهر انسحابا واسعا للجيش من محور موراج.

وتابعت أن الديناميكية في محادثات الدوحة إيجابية ولا تزال هناك حاجة لتقليص الفجوات بين الأطراف.

كانت القناة 12 العبرية، قالت السبت الماضي، إن من المتوقع أن تقدم إسرائيل خرائط جديدة لنطاق الانسحاب من قطاع غزة بما فيها السيطرة على محور موراج.

وأشار مصدر أجنبي مطلع، إلى أن إسرائيل ستسلم الخرائط الجديدة استجابة لطلب من الوسطاء القطريين، مؤكدا أن القطريين أوضحوا لإسرائيل أن خرائطها السابقة سترفضها حماس وقد تتسبب بانهيار المحادثات.

وأعلن الوسطاء وحركة حماس تعثّر المفاوضات في الدوحة نتيجة إضافة مطالب إسرائيلية جديدة، مؤكدين أن موقف إسرائيل من إعادة الانتشار هو العقبة الحقيقية، وفق شبكة "سي إن إن".

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