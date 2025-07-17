أردوغان: نعمل على تعزيز تعاوننا وتوطيد أخوتنا مع الإمارات

أنقرة - (د ب أ)

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بأن بلاده تعمل مع دولة الإمارات من أجل تعزيز تعاونهما وتضامنهما في جميع المجالات، و"توطيد أواصر الأخوّة"، وذلك بعد مباحثات أجراها مع رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في العاصمة أنقرة.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية اليوم الخميس عن أردوغان قوله في منشور على منصة "إكس" أمس: "سعدت كثيرا باستضافة رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أخي العزيز الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في بلادنا".

وأضاف الرئيس التركي: "مثلما أكد السيد آل نهيان، فإننا نعمل على تعزيز تعاوننا وتضامننا في جميع المجالات، وتوطيد أواصر الأخوّة بيننا".

وتابع: "عازمون على العمل بتناسق تام مع الإمارات في جميع المجالات، لا سيما مبادرات التنمية والاستثمارات، والارتقاء بالعلاقات القوية بين البلدين إلى مستويات أعلى".

وكان رئيس الإمارات قام أمس الأربعاء بزيارة إلى أنقرة استمرت يوما، وشهدت توقيع 7 مذكرات تفاهم بين البلدين تشمل التعاون في مختلف المجالات.

وأضافت "الأناضول" أن أنقرة، احتضنت على هامش الزيارة، الاجتماع الأول للمجلس الاستراتيجي رفيع المستوى بين تركيا والإمارات برئاسة أردوغان وابن زايد.