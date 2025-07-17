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ترامب يصف أعضاء الحزب الجمهوري الذين يتهمونه بالارتباط جيفري بإبستين بـ"السذج"

03:59 ص الخميس 17 يوليه 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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وكالات

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعضاء الحزب الجمهوري الذين انضموا إلى الاتهامات الموجهة إليه بشأن علاقاته المزعومة مع رجل الأعمال جيفري إبستين بأنهم "سذج".

وقال ترامب في مقابلة مع قناة Real America's Voice التلفزيونية معلقا على قضية إبستين: "بعض الجمهوريين السذج، كما هي عادتهم، يتكيفون مع الوضع فورا. إنهم ببساطة يفتقرون إلى الثبات. إنهم لا يتمتعون به".

وأعرب مجددا عن ثقته في أن قضية إبستين هي تزوير "اخترعه الديمقراطيون"، وفقا لروسيا اليوم.

وقال ترامب أمس الأربعاء، إن مزاعم علاقاته المزعومة مع رجل الأعمال جيفري إبستين هي خدعة ديمقراطية جديدة ورفض دعم مؤيديه السابقين لها، حيث قال إنهم صدقوا الخدعة.

ويتركز الانقسام بين الرئيس الجمهوري وبعض أكثر أنصاره ولاء على تعامل إدارته مع قضية إبستين. وفي الأسبوع الماضي، اعترفت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الاتحادي بأن إبستين لم يحتفظ بـ"قائمة عملاء".

وأكدا على أنه لن يتم الكشف بشكل علني عن أي ملفات أخرى تتعلق بالتحقيق في قضية الاتجار بالجنس ضد الممول الثري على الرغم من وعود المدعية العامة بام بوندي التي أثارت توقعات المؤثرين المحافظين وأصحاب نظريات المؤامرة.

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