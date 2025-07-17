

وكالات

أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس، أن برلين لن تشارك بدعم مقترح المفوضية الأوروبية بزيادة ميزانية الاتحاد الأوروبي.

وأشار إلى أن أوروبا تواجه تحديات تاريخية يجب أن يجيب عنها المخطط المالي المقبل، ويرى ممثلو ألمانيا ضرورة تعزيز القدرة التنافسية والاستعداد الدفاعي، وأن تكون أوروبا قادرة على العمل على المستوى العالمي.

وجاء في البيان: "لا يمكن تبرير زيادة كبيرة في ميزانية الاتحاد الأوروبي في ظل الظروف الحالية حيث تبذل جميع الدول الأعضاء جهودا كبيرة لتعزيز موازناتها الوطنية. لذلك لن نتمكن من دعم مقترح المفوضية. كما أننا لا نؤيد الضرائب الإضافية على الشركات التي اقترحتها المفوضية الأوروبية"، وفقا لروسيا اليوم.

وفي نفس الوقت، أشار البيان إلى أن برلين تعتبر النهج الإصلاحي للمفوضية وإعادة توجيه الميزانية نحو الأولويات الجديدة أمرا ضروريا.

واختتم المتحدث الحكومي بالقول: "هذا المسار صحيح لجعل أوروبا قوية في المستقبل".