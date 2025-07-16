هجمات بالمسيرات على حقول نفط بإقليم كردستان العراق



وكالات

أكد جهاز مكافحة الإرهاب في كردستان العراق، أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت، اليوم الأربعاء، حقول نفط في شمال البلاد.

واستهدفت الهجمات مواقع نفطية تديرها شركة "دي.إن.أو" بمنطقة زاخو في إقليم كردستان.

وقال الجهاز، إن الهجمات أدت إلى أضرار مادية فقط دون وقوع إصابات، كما أشار إلى هجمات أخرى في محافظة دهوك، وفقا للغد.

وقال جهاز مكافحة الإرهاب: "صباح الأربعاء بين 06,00 (03,00 بتوقيت جرينتش) و06,15 (03,15 بتوقيت جرينتش)، تم شن هجوم عبر طائرتين مسيرتين مفخختين على حقل النفط التابع لشركة DNO في بيشخابور في إدارة زاخو المستقلة".

وأشار إلى حدوث هجوم آخر مماثل على حقل للشركة في الساعة 07,00 (04,00 بتوقيت جرينتش في تاوكي على حدود إدارة زاخو المستقلة من دون تسجيل خسائر بشرية.

وفي بيان لاحق، أورد الجهاز في الساعة 07,14، تم شن هجوم عبر طائرة مسيرة مفخخة على حقل النفط التابع لشركة هاند أويل الأمريكية في باعدرا في قضاء شيخان التابع لمحافظة دهوك، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية.