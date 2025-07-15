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الرابع خلال 10 أيام.. انتحار جندي إسرائيلي في مرحلة التدريب

11:21 م الثلاثاء 15 يوليو 2025

انتحار جندي إسرائيلي في مرحلة التدريب

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وكالات

أفادت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، بوقوع حادثة انتحار رابعة في صفوف الجيش خلال 10 أيام لجندي في مرحلة التدريب ضمن لواء المظليين.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية أفادت، أمس الاثنين، بانتحار جندي في معسكر للجيش شمال إسرائيل وهو الجندي الثالث الذي ينتحر خلال 10 أيام.

كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال تعليقا على مقتل الجنود الثلاثة اليوم "هذا مساء صعب والشعب الإسرائيلي بأكمله ينعى المقاتلين من لواء المدرعات".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر عسكري قوله، إن الجنود الثلاثة من اللواء 401 قتلوا داخل دبابتهم في جباليا شمال قطاع غزة.

وأضاف أن الجيش غير قادر حاليا على تحديد السبب المؤكد لانفجار الدبابة ومقتل الجنود.

وتابع: "يتم حاليا فحص جميع الاحتمالات بما في ذلك تعرض الدبابة لقذيفة أو خلل تشغيلي داخلي".

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انتحار جندي إسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي غزة
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