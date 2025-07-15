فرنسا: نعارض إحياء خطة الاستيطان "إي 1" الإسرائيلية

وكالات

قالت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان، الثلاثاء، إن باريس تعارض بشدة إحياء خطة الاستيطان "إي 1" الإسرائيلية وتشمل بناء أكثر من 3 آلاف وحدة سكنية شرقي القدس.

وأكدت الخارجية الفرنسية، على أنه يجب عدم تنفيذ خطة الاستيطان الإسرائيلية لأنها تخالف القانون الدولي وتهدد إمكانية حل الدولتين، مشددة على أن حل الدولتين وحده هو الكفيل بضمان السلام والأمن الدائمين للإسرائيليين والفلسطينيين.

وفي أواخر مايو الماضي، قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية نقلا عن وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن الاستيطان هو درع الحماية لإسرائيل، مضيفا "هذا يوم عظيم للاستيطان ويوم مهم لدولة إسرائيل".

ونقلت القناة 14 العبرية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قوله إن إنشاء 22 مستوطنة جديدة يعزز قبضة جيش الاحتلال على الضفة الغربية، موضحا أن قرار إنشاء 22 مستوطنة جديدة خطوة استراتيجية تمنع قيام دولة فلسطينية.

وأكد كاتس، أن الاستيطان في الضفة الغربية يشكل درعا دفاعيا للتجمعات السكانية الكبرى في إسرائيل.