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إعلام عبري: نتنياهو يعقد اجتماعات عاجلة على خلفية التطورات في السويداء بسوريا

12:28 م الثلاثاء 15 يوليه 2025

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو

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وكالات

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يعقد اجتماعات عاجلة مع وزير الدفاع ورئيس الأركان على خلفية التطورات في السويداء جنوبي سوريا.

وقبل قليل، أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، بوقوع غارات إسرائيلية على مدينة السويداء جنوبي سوريا.

وقالت "سانا"، إن الغارات الجوية الإسرائيلية على مدينة السويداء تأتي مع دخول قوات الجيش والأمن التابعة للحكومة السورية إليها

وذكرت الإخبارية السورية، أن طيران الاحتلال الإسرائيلي يستهدف المدخل الغربي لمدينة السويداء.

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نتنياهو سوريا السويداء
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