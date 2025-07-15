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اختراق حساب شخصية في "شارع سمسم" ونشر رسائل عنصرية

05:49 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025

اختراق هاكر

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وكالات

قال معدو برنامج الأطفال التلفزيوني الأمريكي الشهير "شارع سمسم"، إن متسللين إلكترونيين اخترقوا حساب شخصية إلمو على موقع إكس ونشروا رسائل معادية للسامية وعنصرية.

ودعت المنشورات، التي نشرت وحذفت لاحقا، إلى العنف ضد اليهود ووجهت إهانات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وطالبت بالكشف عن ملفات حكومية عن المتهم بالاتجار بالجنس جيفري إبستين ومن يشتبه بأنهم عملاؤه.

ولدى إلمو، الدمية الحمراء المبتهجة، أكثر من 650 ألف متابع على منصة إكس، وفقا للغد.

وقالت منظمة "ورشة سمسم" في بيان: "تعرض حساب إلمو على إكس للاختراق لفترة وجيزة من قبل مخترق مجهول نشر رسائل مثيرة للاشمئزاز، تتضمن منشورات معادية للسامية وعنصرية"، مضيفة أنه تم تأمين الحساب بعدها.

وخضعت منصة إكس لتدقيق الأسبوع الماضي عندما أنتج حساب "جروك"، روبوت الدردشة الذي طورته شركة إكس إيه.آي التي أسسها إيلون ماسك، محتوى يتضمن عبارات تنطوي على معاداة للسامية. وحُذفت المنشورات في وقت لاحق ووصفها الحساب بأنها "غير لائقة".

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