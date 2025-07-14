أطباء بلا حدود: يجب إنشاء نظام إجلاء طبي واضح بغزة

وكالات

قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن هناك حاجة لإجلاء 12 ألف شخص خارج قطاع غزة لتلقي الرعاية الطبية الضرورية.

وشددت أطباء بلا حدود، على أنه يجب إنشاء نظام إجلاء طبي واضح يضمن حق الفلسطينيين في العودة إلى غزة بعد العلاج.

وحذرت المنظمة، يوم الجمعة الماضي، من أن الفلسطينيين في غزة يعانون بشكل متزايد من الجوع، مؤكدة أن فرقها الميدانية لاحظت ارتفاعًا حادًا وغير مسبوق في معدلات سوء التغذية الحاد بين سكان القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة المحاصر، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 58 ألفًا وإصابة أكثر من 138 ألفًا آخرين منذ 7 أكتوبر 2023.