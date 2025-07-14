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يبلغ من العمر 92 عاما.. رئيس الكاميرون يترشح للرئاسة للمرة الثامنة

01:23 ص الإثنين 14 يوليو 2025

رئيس الكاميرون

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وكالات

أعلن رئيس الكاميرون بول بيا، البالغ 92 عاما من العمر، عن مشاركته في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجري في البلاد في 12 أكتوبر المقبل.

وكتب بيا في منشور له على موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي: "أنا مرشح لانتخابات الرئاسة يوم 12 أكتوبر عام 2025".

وأضاف بيا أنه لا ينوي "التهرب من مهمته" وقرر "الإصغاء إلى الدعوات من مختلف أنحاء البلاد" على خلفية "وضع جيوسياسي متوتر"، وفقا لروسيا اليوم.

يذكر أن بول بيا الرئيس الثاني للكاميرون منذ استقلالها، ويشغل منصب الرئاسة منذ عام 1982، والذي تولاه بعد استقالة الرئيس الأول أحمدو أهيجو. وقبل ذلك كان بيا رئيسا للوزراء خلال الفترة من 1975 إلى 1982.

وفاز بيا في الانتخابات الرئاسية لأول مرة في عام 1984، حيث كان المرشح الوحيد. ثم أعيد انتخابه رئيسا للبلاد في 1988 و1992 و1997 و2004 و2011 و2018.

ويعتبر بيا الزعيم الأكبر سنا في العالم، وثاني أقدم رئيس في إفريقيا وثاني أقدم زعيم دولة من بين الأنظمة غير الملكية في العالم.

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رئيس الكاميرون يترشح للرئاسة الكاميرون الانتخابات الرئاسية في الكاميرون
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