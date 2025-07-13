إعلان

وزير الخارجية: مصر تسعى لبناء شراكات إفريقية قائمة على أسس تنموية متينة

10:57 م الأحد 13 يوليه 2025

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- حسن مرسي:

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي بمالابو تعكس عمق الالتزام المصري بدفع عجلة التكامل الإفريقي.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TeN"، قال عبد العاطي: "كلمة الرئيس السيسي حملت رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب"، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لبناء شراكات إفريقية قائمة على أسس تنموية متينة.

وأضاف: "قيادة مصر لآلية إعادة الإعمار والتنمية الإفريقية تمنحنا فرصة فريدة لتقديم حلول متكاملة لأزمات القارة".

وتابع الوزير أن الرؤية المصرية تركز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الأمن عبر دعم الآليات الإقليمية، وتمكين وزارات الداخلية والدفاع في الدول الإفريقية، وإطلاق برامج مستدامة لإعادة الدمج المجتمعي.

وأكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هذه الركائز تشكل خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد النزاعات".

وأشار عبد العاطي إلى التحديات التنموية التي تواجه القارة، قائلاً: "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها".

ولفت إلى ضرورة إصلاح أنظمة التمويل الدولية، معالجة أزمة الديون الخانقة، وإدماج ملفات الأمن والإصلاح المؤسسي في الاستراتيجيات التنموية.

وأكد وزير الخارجية على التزام مصر بتنفيذ التوافقات الإفريقية، قائلاً: "سنواصل دورنا القيادي في صنع مستقبل أكثر استقرارًا لإفريقيا، انطلاقًا من إيماننا الراسخ بوحدة المصير القاري".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بدر عبدالعاطي الخارجية المصرية التنسيقي للاتحاد الإفريقي السيسي افريقيا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

عاجل - الصحة تكشف حقيقة وفاة 4 أشقاء بالالتهاب السحائي
قبل الزيادات المرتقبة.. ﻛﻴﻒ تحدد ﻗﻴﻤﺔ ﺗﻜﻠﻔﺔ "ﺍﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺀ" والزيادة السنوية؟
استعلم الآن.. نتيجة الدبلومات الفنية 2025 برقم الجلوس
طقس الساعات المقبلة.. أجواء حارة ورطبة على معظم الأنحاء