كتب- حسن مرسي:

أكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الاجتماع التنسيقي للاتحاد الإفريقي بمالابو تعكس عمق الالتزام المصري بدفع عجلة التكامل الإفريقي.

خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على قناة "TeN"، قال عبد العاطي: "كلمة الرئيس السيسي حملت رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز التعاون بين دول الجنوب"، مشيرًا إلى أن مصر تسعى لبناء شراكات إفريقية قائمة على أسس تنموية متينة.

وأضاف: "قيادة مصر لآلية إعادة الإعمار والتنمية الإفريقية تمنحنا فرصة فريدة لتقديم حلول متكاملة لأزمات القارة".

وتابع الوزير أن الرؤية المصرية تركز على ثلاث ركائز أساسية: تعزيز الأمن عبر دعم الآليات الإقليمية، وتمكين وزارات الداخلية والدفاع في الدول الإفريقية، وإطلاق برامج مستدامة لإعادة الدمج المجتمعي.

وأكد السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، أن هذه الركائز تشكل خارطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد النزاعات".

وأشار عبد العاطي إلى التحديات التنموية التي تواجه القارة، قائلاً: "لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة دون تحمل الدول المتقدمة لمسؤولياتها".

ولفت إلى ضرورة إصلاح أنظمة التمويل الدولية، معالجة أزمة الديون الخانقة، وإدماج ملفات الأمن والإصلاح المؤسسي في الاستراتيجيات التنموية.

وأكد وزير الخارجية على التزام مصر بتنفيذ التوافقات الإفريقية، قائلاً: "سنواصل دورنا القيادي في صنع مستقبل أكثر استقرارًا لإفريقيا، انطلاقًا من إيماننا الراسخ بوحدة المصير القاري".