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الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 150 هدفًا بغزة أمس

04:40 م الأحد 13 يوليو 2025

الجيش الاسرائيلي

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تل أبيب - (د ب أ)

قام سلاح الجو الإسرائيلي بقصف أكثر من 150 هدفا في أنحاء قطاع غزة خلال يوم أمس السبت، بحسب ما أعلنه جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي القول: "من بين الأهداف التي تمت مهاجمتها دعما للقوات البرية: مقاومون، ومبان مفخخة، ومنشآت لتخزين الأسلحة، ومواقع مضادة للدبابات والقناصة، ومناطق ملغمة بالمتفجرات، وبنى تحتية عسكرية إضافية".

وأضاف المتحدث: "وفي الوقت نفسه، قامت القوات العاملة في أنحاء غزة بتدمير بنى تحتية عسكرية وشققا عملياتية، وقضت على مقاومين، من بينهم مسلح حاول إطلاق النار على القوات"، وفق مزاعمه.

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