وكالات

مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار في لبنان، أثار دخول عشرات الأبقار الإسرائيلية إلى الأراضي اللبنانية مساء الجمعة، حالة استنفار في البلدات الحدودية الجنوبية اللبنانية، بعد تحذيرات من أنها قد تكون ملوّثة جرثوميا.

وأُثيرت شكوك حول ما إذا كان جيش الاحتلال الإسرائيلي هو من أرسل هذه الأبقار إلى الأراضي اللبنانية في بلدة عيتا الشعب عبر الثغرات التي يتسلل منها جنود الاحتلال ليلا إلى لبنان، فيما شارك نشطاء فيديوهات تظهر احتجازهم لعدد من تلك الأبقار.

أبقار إسرائيلية في جنوب لبنان



أطلقت قوات الجيش الإسرائيليّ عشرات الرؤوس من الأبقار باتجاه بلدتي رامية وعيتا الشعب في جنوب لبنان عبر خلّة وردة pic.twitter.com/JyMEc9fYG9 — Al Jadeed News (@ALJADEEDNEWS) July 11, 2025



وقالت "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن قطيعا من الأبقار عبر إلى الأراضي اللبنانية في عيتا الشعب قادما من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال تتواصل مع مهمة الأمم المتحدة لحفظ السلام "يونيفيل" لاستعادة الأبقار "التي دخلت عن طريق الخطأ إلى بلدة عيتا الشعب نتيجة الثغرات التي صنعها جيش الاحتلال وتتسلل منها قواته ليلا".

وفي إطار ذلك، أصدر عزّت حمود رئيس بلدية بيت ليف، تحذيرا من الاقتراب من تلك الأبقار، مشيرا إلى أن هناك احتمال أن يكون جيش الاحتلال الإسرائيلي قام بتلويث هذه الأبقار بأسلحة جرثومية أو أن تكون حاملة لأمراض معدية.

وشدد حمود في بيانه، على عدم الاقتراب من الأبقار الإسرائيلية أو ملامستها إلى أن تتضح حقيقة دخولها إلى الأراضي اللبنانية.