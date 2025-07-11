الأمم المتحدة: إسرائيل تقتل مئات الباحثين عن الغذاء في غزة

وكالات

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن سكان غزة يتعرضون للقتل بالمئات وسط تهديد متصاعد بالتهجير القسري خارج القطاع.

وأضاف، أن القوات الإسرائيلية مستمرة في قتل مئات الباحثين عن المأوى والطعام في غزة، موضحا أن ما يحدث يثير مخاوف من فرض إسرائيل ظروفا معيشية تتعارض مع بقاء الفلسطينيين في غزة.

وتابع أن إسرائيل تواصل شن هجمات عنيفة على خيام فلسطينيين نزح بعضهم مرات عدة، مشيرا إلى أن هناك تقارير عن استهداف الجيش الإسرائيلي مجموعات مدنية كبيرة بالقوة المميتة.