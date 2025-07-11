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أمير قطر يتلقى اتصالا من أردوغان بشأن غزة

07:56 م الجمعة 11 يوليه 2025

أمير قطر وأردوغان

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وكالات

قال الديوان الأميري القطري إن أمير قطر تلقى اتصالا من الرئيس التركي بحثا فيه التطورات خاصة بغزة والأراضي الفلسطينية.

كانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، قالت إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التي أبلغ فيها عائلات الأسرى بعدم إمكانية التوصل لصفقة شاملة، تؤكد النوايا الخبيثة لوضع العراقيل أمام التوصل إلى اتفاق.

وأضافت الحركة: "عرضنا سابقا التوصل لصفقة شاملة لتبادل الأسرى ووقف العدوان وانسحاب شامل لكن نتنياهو رفض وما زال يراوغ".

وتابعت: "نواصل تعاملنا الإيجابي في المفاوضات للتوصل إلى اتفاق لوقف العدوان وانسحاب الاحتلال وتدفق المساعدات".

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أمير قطر يتلقى اتصال من أردوغان الرئيس التركي أمير قطر حماس الديوان الأميري القطري تبادل الأسرى ووقف العدوان
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