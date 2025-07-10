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غارة إسرائيلية تستهدف مقهى في جنوب لبنان ليلا

09:47 ص الخميس 10 يوليه 2025

استشهاد شخصين على الأقل في ضربة إسرائيلية على جنوب

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يروت- (د ب أ)

شنت مسيرة إسرائيلية غارة على مقهى ليلا في جنوب لبنان، دون وقوع إصابات.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "أغارت مسيّرة معادية بعد منتصف ليل الأربعاء/ الخميس، على دفعتين على مقهى ومحل لأشغال الالمنيوم ضمن مبنى في بلدة يحمر الشقيف في قضاء النبطية".

وأشارت إلى أن "الغارتين تسببتا في إلحاق أضرار مادية في المكان، ولم يفد عن وقوع إصابات"، لافتة إلى أن "المكان المستهدف، سبق استهدافه بعدوان مماثل قبل فترة".

وتشن إسرائيل غارات في جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر الماضي، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

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