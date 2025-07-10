نتنياهو: ترامب يريد التوصل إلى اتفاق في غزة لكن ليس بأي ثمن

واشنطن - (د ب أ)

وصل رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إلى الكونجرس الأمريكي لعقد اجتماع مع زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ الأمريكي، جون ثون.

وقال نتنياهو، للصحفيين، قبل الاجتماع "نريد إنهاء حكم حماس في غزة حتى لا تشكل تهديدا. وفي سعينا لتحقيق هدفنا المشترك، لدينا استراتيجية وتكتيكات مشتركة، تقوم على التنسيق الكامل، لا على الضغط"، حسبما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأضاف نتنياهو أن "الرئيس ترامب يريد التوصل إلى اتفاق، ولكن ليس بأي ثمن. وأنا أيضا أريد ذلك. لدى إسرائيل مطالب إضافية، ونحن نعمل معا لتحقيقها".

وقال نتنياهو "هناك ود وتعاون جيد غير مسبوق هنا، لم نشهد مثله مع أي رئيس. ونحن نعمل بجد من أجل إطلاق سراح الأسرى مع التمسك بمواقفنا".

كان ستيف ويتكوف المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط قد صرح أمس الثلاثاء إنه يهدف إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة بين إسرائيل وحماس بحلول نهاية الأسبوع.

وتجرى محادثات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل بوساطة قطرية ومصرية وأمريكية لإنهاء الحرب الدائرة في غزة منذ أكتوبر عام 2023.