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اعتقال رجل دنماركي بتهمة التجسس على اليهود في ألمانيا لصالح إيران

02:26 م الثلاثاء 01 يوليه 2025

الشرطة الالمانية

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برلين- (د ب أ)

أعلن الادعاء العام الألماني، اليوم الثلاثاء، أن رجلا دنماركيا متهما بالتجسس على مؤسسات وأشخاص يهود في ألمانيا لصالح إيران قد تم اعتقاله في الدنمارك.

وأعلن مكتب المدعي العام الاتحادي الألماني، الذي يتخذ من مدينة كارلسروه بغرب ألمانيا مقرا له، أن الرجل يشتبه في أنه عمل لصالح أجهزة الاستخبارات الإيرانية.

وقال الادعاء الألماني إن الرجل تلقى أوامر بجمع معلومات عن مواقع يهودية وبعض الأشخاص اليهود. ويعتقد أن الرجل قام بالتجسس على ثلاثة أهداف في يونيو/حزيران الماضي.

وأضاف الادعاء: "يعتقد أن هذا كان يهدف إلى الإعداد لعمليات استخباراتية أخرى في ألمانيا، وربما تشمل هجمات ضد أهداف يهودية".

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