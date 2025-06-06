وزارة الدفاع الروسية تعلن إسقاط 174 مسيّرة أوكرانية

وكالات

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن دفاعاتها الجوية أسقطت 174 طائرة مسيّرة أوكرانية خلال الليل، في تصعيد جديد للهجمات بالطائرات دون طيار.

وأفاد حاكم مقاطعة بيلغورود، فياتشيسلاف غلادكوف، بخروج قاطرة احتياطية عن مسارها في منطقة بروخوروفسكي، مرجّحًا أن يكون السبب انفجار عبوة ناسفة وضعت أسفل القضبان.

وقال غلادكوف، في بيان نُشر على قناته عبر تطبيق “تلغرام”، إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، مشيرًا إلى أن حركة القطارات توقفت لمدة ساعتين ونصف، قبل أن تُستأنف مجددًا وفق الجداول المحددة.

وأضاف أن جزءًا من الخط الحديدي تضرر، وقد باشرت فرق الإصلاح عمليات الترميم.

وفي تطور مماثل، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، أمس الخميس، عن وقوع انفجار متعمد أدى إلى تضرر أحد مسارات السكك الحديدية في مقاطعة فورونيغ.

في المقابل، ندّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالقصف الروسي الذي طال مدينة خيرسون، مؤكدًا أن الضربات أدت إلى تدمير مبنى الإدارة الإقليمية في المدينة الساحلية.

وقال زيلينسكي، في خطابه الليلي، إن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه على المبنى، لكنه وصف ضربة اليوم بأنها “واضحة ومعبرة”، مضيفًا: “لم يكن هناك أي منطق عسكري وراءها على الإطلاق”.



واتهم موسكو بأنها “مهووسة بالحرب وتلتهمها الكراهية والرغبة في تدمير حياة الأمم الأخرى”، مشددًا على أن “مواجهة هذا النوع من العنف لا تكون إلا بالقوة – قوة الدبلوماسية، والعقوبات، والأسلحة، والتكنولوجيا”.

وبحسب تقارير محلية، استهدفت ثلاث قنابل انزلاقية مبنى الإدارة، بينما أصابت قنبلة رابعة مبنى سكنيًا. وعلى الرغم من حجم الدمار، لم يتم الإبلاغ سوى عن إصابة شخص واحد حتى الآن.

وأضاف زيلينسكي أن القصف طال أيضًا مناطق في خاركيف وسومي ودونيتسك ونيكوبول، بالإضافة إلى منطقة زابوريجيا.

واختتم الرئيس الأوكراني حديثه بالقول: “هذا هو الواقع اليومي لما يُسمح للروس بفعله، للأسف… العالم يسمح لهم بذلك”.





