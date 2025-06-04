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الجيش السوداني ينفي اتهامات "هيومان رايتس ووتش" بقصف المدنيين في نيالا

08:05 م الأربعاء 04 يونيو 2025

القوات المسلحة السودانية

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بورتسودان - (د ب أ)

نفى الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية العميد ركن نبيل عبدالله صحة الإدعاءات الواردة في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش بشأن قصف المدنيين في نيالا، ووصفها بأنها "مجافية للواقع".

وأضاف "نرى أن هذه التقارير موجهة ومنحازة وتندرج ضمن مخطط دولي يستهدف السودان وشعبه"، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".

وتساءل الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة "لماذا تلتزم هذه المنظمات الصمت تجاه الفظائع والانتهاكات المتواصلة التي ترتكبها ميليشيا أسرة دقلو الارهابية بحق المواطنين؟".

وأكد أن الميليشيا "تقوم بـ استهداف مباشر وممنهج للمرافق العامة، بما فيها المنشآت الصحية ومصادر المياه والكهرباء، وذلك أمام أنظار المجتمع الدولي دون أي تحرك يُذكر".

وأصدرت منظمة هيومان رايتس ووتش تقريرا اليوم الأربعاء قالت فيه إن "القوات المسلحة السودانية" قتلت أعدادا كبيرة من المدنيين في هجمات استخدمت فيها قنابل غير موجهة أُلقيت جوا على أحياء سكنية وتجارية في نيالا، في جنوب دارفور، مطلع فبراير الماضي، بحسب الموقع الرسمي للمنظمة.

وذكرت المنظمة في تقريرها أن هذه الهجمات اتسمت بالعشوائية لأن القنابل المستخدمة لها آثار واسعة النطاق ودقة محدودة، ولا يمكن، في معظم الحالات، توجيهها إلى هدف عسكري محدد في مناطق مأهولة بالسكان. وأن شنُّ هجمات عشوائية، عمدا أو بتهور، هو جريمة حرب.

وطالبت المنظمة القوات المسلحة السودانية بضرورة إيقاف جميع الهجمات العشوائية فورا. وينبغي للدول الأخرى معاقبة قيادة القوات الجوية السودانية على هذه الهجمات.

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