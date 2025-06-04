إيران: لا اتفاق من دون قبول التخصيب

طهران - (د ب أ)

أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، اليوم الأربعاء، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق مع أمريكا من دون قبول التخصيب.

ونقلت وكالة تسنيم الدولية للأنباء عن عراقجي، قوله في منشور على منصة إكس، إن "هناك سببا واضحا يجعل قلة من الدول قادرة على إنتاج وقود المفاعلات النووية"، موضحا أن "هذا الأمر، إضافة إلى احتياجه موارد مالية ضخمة ورؤية سياسية استراتيجية، يتطلب أيضا بنية تحتية صناعية قوية ومنظومة علمية - جامعية قادرة على إنتاج الكوادر البشرية والمعرفة الفنية اللازمة".

وأضاف وزير الخارجية الإيراني أن "إيران دفعت ثمنا باهظا للوصول إلى هذه القدرات"، مؤكدا: "في أي ظرف من الظروف، لن نخذل أولئك الوطنيين الذين حققوا هذا الحلم".

وتابع مشددا: "من دون قبول التخصيب، لا اتفاق سيكون قائما. ومع هدف نفي امتلاك السلاح النووي، فإن الاتفاق ممكن".