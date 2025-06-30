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إعلام عبري: لقاء محتمل بين نتنياهو وترامب الاثنين المقبل

07:46 م الإثنين 30 يونيو 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية إن لقاء قد يعقد الاثنين المقبل بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

يأتي اللقاء المحتمل بينما يقول ترامب إن إدارته تسعى إلى إبرام صفقة تؤدي إلى إنهاء الحرب على غزة.

كانت مصادر إسرائيلية اليوم الاثنين، كشفت عن خلافات حادة بين وزارتي المالية والدفاع حول ميزانية الحرب، مع وجود فجوة مالية تقدر بـ8.6 مليار دولار.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن حكومة بنيامين نتنياهو تبحث خيارات مستقبلية تشمل الاحتلال الكامل لغزة أو حصار حركة حماس أو التوصل إلى صفقة، وسط معارضة شديدة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير لأي صفقة، حيث يطالبان بتصعيد الحرب، ضد الشعب الفلسطيني في غزة.

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