24 شهيدًا في قصف إسرائيلي استهدف استراحة على شاطئ غزة

وكالات

استشهد 24 فلسطينيًا في هجمات مباغتة شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على استراحة "الباقة" على شاطئ بحر مدينة غزة، وفق ما أفادت به وسائل إعلام فلسطينية.

وقالت حركة حماس، في بيان اليوم الاثنين، إن طائرات جيش الاحتلال استهدفت مواطنين تجمّعوا في استراحة على شاطئ بحر مدينة غزة المكتظ بالنازحين الفارّين من القصف المتواصل شرق المدينة، "لتسفِر عن مجزرة راح ضحيتها العشرات من الشهداء".

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن القصف الإسرائيلي لاستراحة "الباقة" التي تقع بالقرب من مركز توزيع المساعدات عند شاطئ بحر مدينة غزة، أسفر عن استشهاد 21 شخصًا، وإصابة عشرات آخرين.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن الصحفي إسماعيل أبو حطب كان من بين الشهداء، لترتفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 227 صحفيًا وصحفية منذ بدء العدوان في أكتوبر 2023.