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وزير الخارجية يشدد على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في غزة

01:26 م الإثنين 30 يونيو 2025

بدر عبد العاطي وزير الخارجية

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كتبت- أسماء البتاكوشي:

فى إطار الاتصالات والجهود المصرية الرامية لخفض التصعيد بالمنطقة، أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع السيد "ستيف ويتكوف" مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط يوم الاثنين 30 يونيو.

شدد وزير الخارجية على ضرورة استئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة والإفراج عن الرهائن والأسرى، وذلك توطئة لاستدامة وقف إطلاق النار وتحقيق رؤية الرئيس دونالد ترامب بإرساء السلام الشامل في الشرق الأوسط.
كما أكد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية في ظل التدهور الحاد للأوضاع الإنسانية بالقطاع.
ونوه عبد العاطي إلى تطلع مصر لاستضافة المؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، مستعرضاً الاتصالات التى تجريها مصر فى هذا الإطار.

وأكد عبد العاطي على ضرورة طرح أفق سياسي للقضية الفلسطينية يحقق تطلعات وآمال الشعب الفلسطيني فى إقامة دولة مستقلة، بما يجنب المنطقة تكرار حلقات التصعيد والتوتر المتكررة، ويدعم الأمن والاستقرار في المنطقة.

من ناحية أخرى، شدد وزير الخارجية على أهمية ضمان التزام إسرائيل وإيران بوقف إطلاق النار بما يسهم فى خفض التصعيد ويفتح المجال أمام المسارات السياسية والدبلوماسية، مؤكداً على دعم مصر لاستئناف المفاوضات الخاصة بالبرنامج النووي الإيراني، وكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.

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