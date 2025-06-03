بعد انتظار 20 عاما.. السعودية تحقق حلم جزائرية بالحج (فيديو)

(وكالات)

تحققت أمنية، الحاجة الجزائرية زوينة عليوة بعد "عشرين عامًا من الانتظار الطويل والتضرع المستمر"، وذلك بعد تداول مقطع فيديو لها وهي تبكي قبل قبولها في موسم حج هذا العام وهي تقول "20 سنة وأنا أسجل... أقضي الليل كله أدعي، وما اختارونيش".

وبعد تداول فيديو الحاجة زوينة وهي تبكي، أعلنت الرياض قبول الحاجة الجزائرية في موسم الحج، وذلك بعد أن ظلت على مدار عشرين عامًا تسجل اسمها في قرعة الحج دون جدوى، ومع كل عام يمر، كانت "خيبة الأمل تزداد، ولكن إيمانها ظل راسخاً" بحسب ما قالت.

وقالت الحاجة الجزائرية، في الفيديو وهي تبكي بعد إعلان نتائج قرعة حج عام 2025: "20 سنة وأنا أسجل... أقضي الليل كله أدعي، وما اختارونيش".

زوينة عليوة سيدة جزائرية لها 20 سنة تتقدم للحج واسمها مايطلع بالقرعة.. وبلقاء تلفزيوني انفجرت بكاء بحرقة توجع القلب



وربك اذا اراد ان يرزق عباده بدون حساب

انتشر مقطعها بالسوشيال ميديا فجتها دعوة لـ #حج_1446هـ مجانا ضمن حملة ضيوف خادم الحرمين الشريفين

الله يتقبل منها صالح الاعمال pic.twitter.com/VehAS4n2Zz — Amani A. Alajlan (@AmaniAAJ) May 29, 2025

وبعد انتشار الفيديو، استجابت الجهات المعنية بالمملكة لقصة الحاجة زوينة، ووجهت لها دعوة رسمية لأداء مناسك الحج ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين.

وعند تلقيها الخبر، عبرت زوينة عن فرحتها، قائلة: "إن الشعب السعودي أخجلني بوقفته معي وحسن أخلاقه." وأضافت أن حلمها تحقق أخيرا بفضل الله أولاً، ثم بفضل هذه المبادرة الكريمة التي أعادت الأمل إلى قلبها بعد سنوات من الانتظار.

السيدة الجزائرية (زوينة عليوة) ظهرت في مشهد مؤثر بسبب عدم فوزها بقرعة الحج من 20 سنة..



السيدة زوينة وصلت اليوم السعودية بعد أن وجهت قيادة مملكة الإنسانية باستضافتها ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين والتكفل بكافة مصاريف وتكاليف حجها.



- pic.twitter.com/tx2iAYiedG — أخبار السعودية (@SaudiNews50) June 2, 2025

ويُعد برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة إحدى أبرز المبادرات الإنسانية والدينية التي تطلقها المملكة العربية السعودية سنويا، حيث تستضيف من خلاله آلاف المسلمين من شتى أنحاء العالم لتمكينهم من أداء المناسك، لا سيما أولئك الذين تحول الظروف الاقتصادية أو السياسية دون ذلك.