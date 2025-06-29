عسكري إسرائيلي: جيش الاحتلال لم يعد ينظر لسكان غزة على أنهم بشر

وكالات

قالت صحيفة "التايمز" نقلا عن نقيب إسرائيلي رفض مؤخرا الخدمة بغزة، إنه يشعر بالفزع من حرب لا تنتهي ومن موت الأبرياء وإهمال الأسرى، مضيفا "لا يمكنني أخلاقيا الاستمرار في العمل ما لم يحدث تغيير".

وأشار النقيب الإسرائيلي، إلى أن حكومة وجيش الاحتلال يريدان تدمير حماس لكنها لا تزال موجودة، لافتا إلى أنهما قالا إنهما يعملان لمنع كارثة إنسانية بغزة "لكن هذا ليس ما نراه".

وأكد أخصائي اجتماعي في الاحتياط الإسرائيلي، أن كل ما رآه في رفح كان إطلاق نار وقتلا وتهجيرا، موضحا أن جيش الاحتلال لم يعد ينظر لسكان غزة على أنهم بشر.

وشدد الأخصائي الاجتماعي في الاحتياط الإسرائيلي، على أن قوات الاحتياط تنهار ونسبة المشاركة في الخدمة انخفضت للنصف.