وكالات



قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، إن لديه ثقة كاملة بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب "سيحرران الشرق الأوسط من ارتهانه للقضية الفلسطينية"، على حد تعبيره.



وفي تصريحات مثيرة للجدل، جدد سموتريتش رفضه القاطع لأي خطة لتقسيم "أرض الاحتلال" أو إقامة دولة فلسطينية، واصفاً هذا الطرح بأنه خطر على وجود إسرائيل ومستقبلها.



وأضاف: "لن نوافق أبداً على تسليم أراضٍ للعدو أو إقامة دولة إرهابية تهدد كياننا، من السخيف أن يتصور البعض أننا سندفع ثمن اتفاقيات سلام بالتنازل عن أراضينا".



وتأتي هذه التصريحات في وقت تتكثف فيه التحركات الدولية من أجل التوصل إلى تسوية سياسية شاملة في المنطقة، وسط دعوات أمريكية وعربية لإحياء مسار حل الدولتين وإنهاء الحرب على قطاع غزة.