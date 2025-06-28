اعتراض دورية لليونيفيل بدون مرافقة الجيش في جنوب لبنان

بيروت- (د ب أ)

اعترض عدد من الأشخاص، اليوم السبت، دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان .

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أنه جرى اعتراض دورية "اليونيفيل" بسبب عدم مرافقة الجيش اللبناني في تل ابل - خراج ابل السقي في الجنوب.

واستنكر رئيس بلدية ابل السقي جورج رحال وأهالي البلدة ، في بيان، حادثة التعرض للدورية ، مشيرا إلى أنها "تتعارض كليا مع مبادئ وأخلاق اهالي ابل السقي السلمية".

وتكررت حوادث اعتراض دوريات اليونيفيل في الفترة الماضية في مناطق عدة في جنوب لبنان، بسبب تجولها دون مرافقة الجيش اللبناني لها.