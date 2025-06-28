إعلان

اعتراض دورية لليونيفيل بدون مرافقة الجيش في جنوب لبنان

04:40 م السبت 28 يونيو 2025

اليونيفيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (د ب أ)

اعترض عدد من الأشخاص، اليوم السبت، دورية تابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل) في جنوب لبنان .

وأعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية أنه جرى اعتراض دورية "اليونيفيل" بسبب عدم مرافقة الجيش اللبناني في تل ابل - خراج ابل السقي في الجنوب.

واستنكر رئيس بلدية ابل السقي جورج رحال وأهالي البلدة ، في بيان، حادثة التعرض للدورية ، مشيرا إلى أنها "تتعارض كليا مع مبادئ وأخلاق اهالي ابل السقي السلمية".

وتكررت حوادث اعتراض دوريات اليونيفيل في الفترة الماضية في مناطق عدة في جنوب لبنان، بسبب تجولها دون مرافقة الجيش اللبناني لها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اليونيفيل جنوب لبنان الجيش اللبناني
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

ثبت تعاطيه مخدرات.. النيابة تأمر بحبس السائق المتسبب في حادث إقليمي المنوفية