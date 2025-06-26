البيت الأبيض: إجماع واسع على أن قدرات إيران النووية قد دُمرت بالكامل

وكالات

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت، الخميس، إن الرئيس دونالد ترامب يسعى إلى زيادة عدد الدول التي تنضم إلى اتفاقيات "أبراهام" أبراهام من أجل تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأشارت ليفيت، إلى أن ترامب نجح في التفاوض في اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل عندما ظن الجميع أنه ليس ممكنا، مؤكدة أن الضربة التي استهدفت المنشآت النووية الإيرانية كانت ناجحة وأدت إلى تدمير كامل لتلك المنشآت وفقا للمعلومات الاستخباراتية.

وأوضحت ليفيت، أن هناك إجماع واسع يتشكل على أن القدرات النووية الإيرانية قد دمرت بالكامل، مشيرة إلى أن الأخبار الكاذبة بشأن تأثير الضربات على المنشآت الإيرانية تهدف إلى تقويض الإنجاز المذهل الذي حققه الرئيس والطيارون الشجعان.

وذكرت ليفيت، أن مكتب التحقيقات الفيدرالي يجري تحقيقا لمعرفة المسؤول عن تسريب تقييم بشأن الغارات على إيران، مشددة على أن الضربات على المنشآت النووية الإيرانية كانت ناجحة إلى أبعد الحدود وهي التي أدت إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل.