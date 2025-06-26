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إعلام عبري: بن غفير يسمح للمستوطنين بالغناء والرقص بحرية داخل المسجد الأقصى

08:11 م الخميس 26 يونيو 2025

بن غفير داخل باحة المسجد الأقصى

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وكالات

كشفت القناة السابعة العبرية، اليوم الخميس، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، سمح للمستوطنين اليهود بالغناء والرقص بحرية داخل المسجد الأقصى، في سابقة هي الأولى منذ سنوات، وفق ما وصفته بسياسة جديدة يقودها الوزير المتطرف.

وبحسب القناة، فإن "الزوار اليهود (المقتحمين) للحرم القدسي باتوا يمارسون طقوسهم الدينية من غناء ورقص بحرية تامة في جميع أرجاء الموقع، بعد أن كانت هذه الممارسات ممنوعة سابقاً وتؤدي إلى احتجازهم أو منعهم من الدخول".

وأشارت القناة إلى أن بن غفير، الذي يتزعم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، أصدر تعليماته للشرطة الإسرائيلية بتخفيف القيود على أداء الطقوس الدينية اليهودية داخل المسجد الأقصى، بما في ذلك السماح بالصلاة والغناء، وهو ما أكده مفوض الشرطة كوبي شبتاي خلال توجيهاته الأخيرة لقواته.

وأضافت أن بن غفير عقد قبل ثلاثة أسابيع اجتماعًا مع قادة المنظمات التي تطالب بتوسيع صلاحيات اليهود داخل الحرم القدسي، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات لتحسين ظروف الزيارة، وعلى رأسها السماح بالغناء في جميع أنحاء المسجد، وهو ما وافق عليه الوزير قائلاً: "سياستي هي السماح بالغناء في جميع أرجاء الحرم".

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