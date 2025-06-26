الحوثيون: استمرار إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية

وكالات

قال زعيم أنصار الله "الحوثيين" في اليمن عبد الملك الحوثي، إن إغلاق البحر الأحمر أمام الملاحة الإسرائيلية مستمر، مشيرا إلى أن ميناء أم الرشراش "إيلات" متعطل أيضا.

كانت صحيفة يسرائيل هيوم نقلت عن مصادر سياسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمارس ضغطا شديدا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحملة على قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضغط ترامب على نتنياهو بدأ قبل الهجوم على إيران واستؤنف فور انتهائه.