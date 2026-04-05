5 ساعات للصيانة.. فصل التيار الكهربائي عن قرية الجرايدة في كفر الشيخ

كتب : إسلام عمار

10:33 ص 05/04/2026

قطع الكهرباء

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، اليوم الأحد، فصل التيار الكهربائي عن لوحة توزيع كهرباء قرية الجرايدة التابعة لمركز بيلا اعتبارا من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وذلك لعمل صيانة على اللوحات.

وكشف قطاع كهرباء كفر الشيخ، عن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي هي : قرية الجرايدة وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية في تلك المنطقة.

وناشد القطاع المواطنين، والجهات الحكومية، والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة إذ يتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة.

