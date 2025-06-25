وكالات

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مراسلة شبكة "سي إن إن" الإخبارية ناتاشا برتراند، داعيا إلى توبيخها ثم "طردها مثل كلب".

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، إنه "يجب طرد ناتاشا برتراند من سي إن إن! لقد شاهدتها لمدة ثلاثة أيام وهي تنشر أخبارًا كاذبة. يجب توبيخها فورًا، ثم طردها (ككلب).

وأوضح ترامب: "لقد كذبت في قصة (الكمبيوتر المحمول من الجحيم)، والآن كذبت في قصة المواقع النووية، محاولةً تدمير طياري الباتريوت لدينا بتشويه صورتهم، بينما في الواقع، قاموا بعمل رائع وحققوا (نجاحًا باهرًا) - تدمير كامل!".

وأكد الرئيس الأمريكي، أنه "يجب منعها من العمل في سي إن إن للأخبار الكاذبة. أشخاص مثلها هم من دمروا سمعة شبكة عظيمة في يوم من الأيام. كان موقفها سلبيًا للغاية، بالإضافة إلى أنها لا تمتلك المؤهلات اللازمة لتكون مراسلة أمام الكاميرا، ولا حتى قريبة من ذلك. اطردوا ناتاشا".

يُذكر أن برتراند هي أول من نشرت التقييم الاستخباراتي الأمريكي حول حجم الأضرار الذي لحق بمنشآت إيران النووية الثلاث بعد الهجوم الأمريكي.