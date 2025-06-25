سول وبكين تستأنفان المفاوضات بشأن توسيع اتفاق التجارة الحرة

سول - (د ب أ)

استأنفت كوريا الجنوبية والصين المفاوضات بشأن توسيع اتفاق التجارة الحرة بينهما ليشمل الخدمات والاستثمارات.

وطبقا لوزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء، فقد انطلقت الجولة الثانية عشرة من مفاوضات المتابعة أمس الأول الاثنين، لمدة خمسة أيام في سول بمشاركة حوالي 40 مسؤولا من الجانبين، حسب شبكة (كيه.بي.إس.وورلد) الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم.

ودخل اتفاق التجارة الحرة الثنائي حيز التنفيذ في عام 2015 وعقدت الدولتان 11 جولة من محادثات المتابعة منذ عام 2018 لتوسيع نطاق اتفاق التجارة ليشمل قطاعي الاستثمار والخدمات.

وفي المفاوضات الأخيرة، يبحث الجانبان توسيع نطاق الوصول إلى الأسواق في قطاعات الخدمات والاستثمار والتمويل.

وقال مسؤول بالوزارة إن الحكومة ستشارك في المفاوضات بهدف إبرام اتفاق يضع الأساس لتوسيع أكبر للتجارة في الخدمات والاستثمار بين البلدين.