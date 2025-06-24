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خلال اتصال مع الرئيس الإيراني.. أمير قطر يدعو لوقف العمليات العسكرية والعودة للمفاوضات

05:43 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني،

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وكالات

أعلن الديوان الأميري القطري أن أمير البلاد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، دعا خلال اتصال هاتفي تلقاه من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إلى الوقف الفوري للعمليات العسكرية والعودة الجادة إلى طاولة المفاوضات.

وأكد بيان الديوان أن أمير قطر جدد إدانته الشديدة للهجوم الذي استهدف قاعدة العديد الجوية، واصفًا القصف بأنه انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ومجالها الجوي ولميثاق الأمم المتحدة.

وخلال اتصال هاتفي، أعرب الرئيس الإيراني عن أسفه لما وقع، مؤكدًا أن "دولة قطر وشعبها لم يكونوا مستهدفين من الهجوم"، مشددًا على أن بلاده تعتبر قطر دولة جوار مسلمة وشقيقة، وأن العلاقات الثنائية يجب أن تُبنى على أساس احترام السيادة المتبادلة.

وأكد أمير قطر من جهته ضرورة احتواء التوتر المتصاعد، داعيًا إلى تغليب لغة الحوار وتجنيب المنطقة مزيدًا من التصعيد العسكري.

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