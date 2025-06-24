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25 شهيدًا برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات وسط غزة

02:03 م الثلاثاء 24 يونيو 2025

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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وكالات

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، استشهاد 25 فلسطينيًا فجر الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في محيط مركز لتوزيع المساعدات قرب جسر وادي غزة وسط القطاع.


وقال الناطق باسم الجهاز محمود بصل، لوكالة فرانس برس "أ.ف.ب"، إن طواقم الدفاع المدني نقلت "25 شهيدًا على الأقل وأكثر من 150 مصابًا، إثر إطلاق النار والقصف المدفعي من قِبل قوات الاحتلال الإسرائيلي باتجاه آلاف المواطنين من منتظري المساعدات قرب مركز للمساعدات الأمريكية بين مفترق الشهداء (نتساريم) وجسر وادي غزة" في وسط القطاع.


وأفاد مستشفى العودة، بمخيم النصيرات للاجئين في محافظة الوسطى بقطاع غزة، والذي استقبل الضحايا، بأن الفلسطينيين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات على طريق صلاح الدين، جنوب وادي غزة.


وقال شهود عيان وكالة "أسوشيتد برس"، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار بينما كان الفلسطينيون يتقدمون شرقًا للاقتراب من الشاحنات القادمة.

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