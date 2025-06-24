إيران تنفي إطلاق صواريخ بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل

وكالات

نفت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، صباح الثلاثاء، إطلاق أي صواريخ باتجاه إسرائيل بعد بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين، والذي دخل حيّز التنفيذ عقب 12 يومًا من التصعيد العسكري غير المسبوق في المنطقة.

وأكد التلفزيون الرسمي الإيراني أيضًا أنه "لم يتم إطلاق أي صواريخ إيرانية تجاه إسرائيل بعد دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ"، وذلك ردًا على إعلان الجيش الإسرائيلي عن رصد صاروخ قادم من الأراضي الإيرانية وسقوطه في منطقة بئر السبع قبل دقائق من سريان الهدنة.

وقالت هيئة الأركان الإيرانية: "طهران لم تطلق أية صواريخ باتجاه إسرائيل في الساعات القليلة الماضية"، نافية بذلك الرواية الإسرائيلية عن محاولة خرق وقف إطلاق النار.

من جانبها، شددت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في بيان رسمي على أن وقف إطلاق النار قد "فُرض على العدو الصهيوني وداعميه"، معتبرة أن رد إيران العسكري على مدى 12 يومًا شكّل "نصرًا تكتيكيًا واستراتيجيًا"، وأن يد القوات المسلحة ما زالت "على الزناد" وستكون مستعدة لـ"رد حاسم ونادم" في حال حدوث أي خرق للتهدئة.

وجاء في بيان المجلس: "استجاب أبناؤكم البواسل في القوات المسلحة لأمر القائد الأعلى، فسحقوا كل عمل شرير للعدو، وكان آخرها قاعدة العديد الأمريكية، ثم استهدفت الأراضي المحتلة بأكملها بهجمات صاروخية... ما أجبر العدو على الندم وقبول الهزيمة ووقف عدوانه من جانب واحد".

وأكّد البيان أن "إيران لا تضع أي ثقة في تصريحات العدو، وستظل في حالة تأهب كاملة".

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم رصد صاروخ قادم من اتجاه إيران، زاعمًا أن أنظمة الدفاع الجوي عملت على اعتراض التهديد، فيما دوّت صفارات الإنذار في بعض المناطق الشمالية، وتحديدًا في منطقة بئر السبع.

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ثلاث ساعات من دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، وسط مخاوف من انهياره مع استمرار تبادل الاتهامات.

وفي سياق متصل، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الطرفين إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار، واصفًا الصراع الأخير بـ"حرب الـ12 يوماً"، وقال عبر حسابه على منصة إكس: "أدعو الطرفين إلى التمسك الكامل بالاتفاق... لقد حان وقت الهدوء".