إسرائيل تطلب إنهاء الحرب مع إيران.. وأمريكا توسط العرب

(وكالات)

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، اليوم الاثنين، نقلًا عن مصادر لم تسمها، أن إسرائيل أعربت عن رغبتها في إنهاء الحرب مع إيران في أقرب وقت ممكن، وأنها تسعى إلى تعظيم الاستفادة من الضربات العسكرية الأمريكية الأخيرة التي استهدفت منشآت نووية إيرانية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، فإن إسرائيل من المتوقع أن تكمل تنفيذ ضرباتها المخططة ضد أهداف عسكرية في إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو ما قد يفتح "نافذة لإنهاء القتال"، وفقًا لما ذكرته الصحيفة. لكنها أشارت إلى أن "الوضع لا يزال ديناميكيًا" وأن تطورات المشهد مرهونة بشكل كبير برد الفعل الإيراني.

ووفقًا للصحيفة، فقد أبلغت الولايات المتحدة مسؤولين عرب بأن إسرائيل "تسعى إلى إنهاء القتال قريبًا"، وطلبت منهم إيصال هذه الرسالة إلى طهران عبر قنوات دبلوماسية غير مباشرة.