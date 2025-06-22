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مسؤول إيراني: ترامب ونتنياهو يتحركان بتنسيق تام منذ البداية

08:02 م الأحد 22 يونيو 2025

ترامب ونتنياهو

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وكالات

أكد مسؤول إيراني، الأحد أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانا ينسقان بشكل كامل في هجماتهم المنفصلة على إيران، مشددا على أن بلاده ستواصل استهداف المعتدي.

وقال المسؤول الإيراني، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، إنه "منذ البداية كان واضحا أن ترامب ونتنياهو يتحركان بتنسيق تام، وكانا في الواقع ينفذان مشروعا مشتركا".

وأضاف المسؤول الإيراني: "نتنياهو كان يهدد ويهاجم، بينما ترامب كان يلوح بالمفاوضات وكأنها وعود وهمية، في الوقت الذي يزوده فيه (نتنياهو) بالمعدات والأسلحة والمعلومات الاستخباراتية".

وتابع: "لم يكن هناك أي اختلاف بين الاثنين، وكل سلوكهم كان زائفا ويهدف إلى الخداع.. وخلال فترة المفاوضات، كانت إسرائيل تعمل على تعزيز قدراتها لمواجهة إيران".

وشدد المسؤول الإيراني، على أن بلاده ستواصل ضرب المعتدي، "وفي الوقت ذاته، فإن أموال دافعي الضرائب الأمريكيين هي التي تُهدر".

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ترامب ونتنياهو إيران وإسرائيل دونالد ترامب
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