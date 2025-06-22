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تفاصيل الضربة الأمريكية على إيران: 6 طائرات "شبح" وقنابل خارقة للتحصينات

07:51 م الأحد 22 يونيو 2025

القاذفات الشبحية ''بي-2''

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وكالات
نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أمريكي، أن الولايات المتحدة استخدمت 6 قاذفات من طراز B-2 "الشبح" لإسقاط 12 قنبلة "خارقة للتحصينات" على موقع فوردو النووي في إيران.

وقال المسؤول الأمريكي، إن غواصات بحرية أطلقت 30 صاروخ كروز من طراز TLAM على موقعي نطنز وأصفهان النووين، وأسقطت طائرة B-2 قنبلتين خارقتين للتحصينات على نطنز.

و"GBU-57A/B" المعروفة باسم القنبلة "الخارقة للتحصينات"، تزن 30 ألف رطل وتحتوي على 6 آلاف رطل من المتفجرات.

ووفقًا لبيان صادر عن القوات الجوية الأمريكية، فإن القنبلة الخارقة للتحصينات صُممت بهدف "الوصول إلى أسلحة الدمار الشامل لخصومنا الموجودة في منشآت محمية جيدًا وتدميرها"، بحسب ما أوردته "سي إن إن".

وشن سلاح الجو الأمريكي فجر الأحد هجومًا استهدف 3 منشآت نووية في إيران. وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة نفذت "هجومًا ناجحًا للغاية" على مواقع نووية في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان.

وكتب ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال": "لقد أكملنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، بما في ذلك فوردو ونطنز وأصفهان".

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