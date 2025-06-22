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نتنياهو يؤدي صلوات شكر عند حائط البراق بعد القصف الأمريكي لإيران (فيديو)

07:17 م الأحد 22 يونيو 2025

نتنياهو يؤدي صلوات شكر عند حائط البراق

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وكالات
ذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- اقتحم الحرم القدسي الشريف وتوجه لحائط البراق (المبكى) "لأداء صلوات شكر لله على مساعدته في تحقيق النصر الكامل على إيران وأذرعها، بعد الضربة الأمريكية في إيران"، وفق ما أوردته.

وفي تصعيد خطير شهدته المنطقة، شاركت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، من خلال قصف سلاح الجو الأمريكي ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، الأمر الذي يهدد بعواقب وخيمة.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، ليل السبت، من أن "أي ردٍّ انتقامي من إيران ضد الولايات المتحدة سيُقابل بقوةٍ أكبر بكثير مما شهدناه الليلة".

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.

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