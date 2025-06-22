وكالات

ذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- اقتحم الحرم القدسي الشريف وتوجه لحائط البراق (المبكى) "لأداء صلوات شكر لله على مساعدته في تحقيق النصر الكامل على إيران وأذرعها، بعد الضربة الأمريكية في إيران"، وفق ما أوردته.

Following last night’s historic American strike on Iran’s nuclear sites, Prime Minister Netanyahu visited the Western Wall for a special thanksgiving prayer anda prayer for the well-being of President Trump. 'A nation has risen like a lion' pic.twitter.com/QDfVi1VqJ9 — Israel National News - Arutz Sheva (@ArutzSheva_En) June 22, 2025

وفي تصعيد خطير شهدته المنطقة، شاركت الولايات المتحدة بشكل مباشر في الحرب الإسرائيلية الإيرانية، من خلال قصف سلاح الجو الأمريكي ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، الأمر الذي يهدد بعواقب وخيمة.

#BREAKING: Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu organises special prayers for US President Donald Trump at the Western Wall in Jerusalem after US stormed nuclear sites in Iran with airstrikes. pic.twitter.com/XE7ODJnODr — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) June 22, 2025

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في منشور على منصته "تروث سوشيال"، ليل السبت، من أن "أي ردٍّ انتقامي من إيران ضد الولايات المتحدة سيُقابل بقوةٍ أكبر بكثير مما شهدناه الليلة".

ومنذ 13 يونيو الجاري تشن إسرائيل بدعم أمريكي هجومًا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردّت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.