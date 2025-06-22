إيران: لا قتلى جراء الضربات الأمريكية على مواقعنا النووية

طهران - (د ب أ)

أفادت جمعية الهلال الأحمر الإيراني بأن الهجوم الأمريكي ليلة أمس على مواقع نووية إيرانية هامة لم يسفر عن أي قتلى.

ونقلت وكالة مهر للأنباء الإيرانية عن بير حسين كوليوند، رئيس جمعية الهلال الأحمر الإيراني قوله إن 11 شخصا أصيبوا في الضربات التي استهدفت المنشآت النووية في أصفهان ونطنز وفوردو.

وأضاف أنه تم نقل أربعة منهم إلى المستشفى.

وكانت قاذفات أمريكية بعيدة المدى قد شاركت في الهجوم الذي وقع ليلة أمس على المواقع النووية الإيرانية الثلاثة.

وأدانت إيران الضربات، وهدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بـ"عواقب دائمة وأبدية".