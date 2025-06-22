أمريكا: أي رد إيراني سيقابل بقوة أكبر من الضربة الأخيرة

وكالات

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجيسث، إن سلاح الجو الأمريكي نفذ ضربة دقيقة على 3 منشآت نووية إيرانية، قائلًا إن "النتيجة كانت نجاحًا مذهلًا".

وأضاف هيجيسث، خلال مؤتمر صحفي في وزارة الدفاع (البنتاجون) مساء اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة استطاعت تدمير طموحات إيران النووية وتم تدمير البرنامج النووي الإيراني بفضل قيادة الرئيس دونالد ترامب.

وذكر أن الرئيس الأمريكي يبحث عن السلام و"على إيران أن تسير في ذات المسار"، مشيرًا إلى أن ترامب منح طهران مهلة 60 يومًا لم تستغلها.

وحذر وزير الدفاع الأمريكي من أن "أي رد إيراني سيقابل بقوة أكبر من الضربة الأخيرة"، واصفًا الضربات الأمريكية بأنها "تاريخية وخارقة للتحصينات".

وصرح هيجيسث بأن خطة الهجوم على منشآت إيران النووية استغرقت أشهرًا، متوجهًا بالشكر إلى حلفاء واشنطن في إسرائيل على المساعدة.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي: "كما أشار ترامب، واشنطن لا تسعى للحرب، لكننا سنكون حاسمين ونتصرف سريعًا عند تهديد مصالحنا وشعبنا، وعلى إيران الاستماع إلى تصريحات ترامب، وأنه يعني كل كلمة يقولها".

ونفذت القوات الجوية الأمريكية، فجر اليوم الأحد، هجومًا استهدف ثلاث منشآت نووية داخل إيران، شملت فوردو ونطنز وأصفهان، وفق ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي قال إنه على طهران القبول بإنهاء الصراع.