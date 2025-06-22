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اختراق حساب هيئة الآثار الإسرائيلية ورسالة تهديد لقيادات تل أبيب

09:27 ص الأحد 22 يونيو 2025

اختراق حساب وزارة الآثار الإسرائيلية ورسالة تهديد

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وكالات

اخترق "هاكرز" فت حساب هيئة الآثار الإسرائيلية على منصة "إكس"، ونُشروا من خلاله رسالة تهديد مباشرة للقادة الإسرائيليين، في ظل التصعيد المتواصل بين إيران وإسرائيل.

وجاء في التغريدة، التي أُرفقت بصورة للمرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي وأخرى لإطلاق صاروخ، النص التالي"قريبا، سيواجه جميع القادة الإسرائيليين عواقب جرائم الحرب التي ارتكبوها. لا شيء سيوقف اليوم الذي يُنتقم فيه انتقامًا قاسيًا من أولئك الذين ارتكبوا مثل هذه الأفعال الشنيعة."

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